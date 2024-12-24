Nedim Yamalı kimdir? Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı hangi görevlerde bulundu?
Nedim Yamalı, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Gelecek Partisi'ndeki görevinden istifa eden Nedim Yamalı'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Nedim Yamalı kimdir? Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı hangi görevlerde bulundu?
Nedim Yamalı, 1961 yılında Edirne'de dünyaya geldi. Türk siyasetçi ve diş hekimidir.
1983 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu. 2001'de AK Parti Ankara İl Başkanlığı kurucuları arasında yer aldı.
2001-2003 yılları arasında Ankara İl Teşkilatında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı yaptı.
2014-2018 yıllarında ise AK Parti Ankara İl Başkanlığı görevinde bulundu.
Gelecek Partisi'nin kurucularından olan Nedim Yamalı, partinin Siyasi İşler Başkanı olarak görev yapmaktaydı.
TBMM 28. dönem Ankara milletvekilidir.
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