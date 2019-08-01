Antalya'da Konyaaltı ilçesinde emlak danışmanlığı yapan Caner Kul (28), işyerinde sabah kahvaltısı için simit yerken fenalaştı.
Çağrılan sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Kul, ambulansla yakındaki özel hastaneye götürüldü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yediği simidin nefes borusuna kaçması nedeniyle öldüğü tahmin edilen Kul'un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Nefes borusuna kaçan simit öldürdü
DHATürkiye
Antalya'da kahvaltıda yediği simit, nefes borusuna kaçan Caner Kul yaşamını yitirdi.
Antalya'da Konyaaltı ilçesinde emlak danışmanlığı yapan Caner Kul (28), işyerinde sabah kahvaltısı için simit yerken fenalaştı.