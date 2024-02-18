Nefes borusuna lokum yapışan Alparslan'dan acı haber

Kütahya’nın Emet ilçesinde, yediği lokum nefes borusuna kaçıp yapışan 3 yaşındaki Alparslan Erdoğu, 11 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Nefes borusuna lokum yapışan Alparslan'dan acı haber

Emet ilçesinde, 6 Şubat’ta Alparslan Erdoğu’nun evde yediği lokum nefes borusuna kaçıp, yapıştı.

Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Alparslan, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Nefes borusuna lokum yapışan Alparslan'dan acı haber - 1

Çocuk yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımdaki Alparslan, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Hastanedeki işlemlerinin ardından cansız bedeni ailesi tarafından alınan Alparslan, Emet’te ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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