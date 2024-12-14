Nefes borusuna mama kaçan 1,5 aylık bebek kurtarıldı

Olay, 00.30 sıralarında Akhisar Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu Anne Fatma B. (33), 1,5 aylık bebeği Abdülkadir B.'ye mama verdi. O sırada mama, bebeğin nefes borusuna kaçtı.



Anne, bebeğinin nefes almasında zorlandığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Abdülkadir bebek, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.