Aydın'ın İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi'nde yaşayan Gülbeyaz Savaş, mama verdiği 3 aylık bebeği Yiğit'in nefes almakta güçlük çektiğini fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi.
Yiğit bebek, 112 Acil Servis ekibince hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi.
Bebeğin cenazesi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Nefes borusuna mama kaçan bebek hayatını kaybetti
Anadolu AjansıTürkiye
Aydın'ın İncirliova ilçesinde soluk borusuna mama kaçan 3 aylık Yiğit yaşamını yitirdi.
Aydın'ın İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi'nde yaşayan Gülbeyaz Savaş, mama verdiği 3 aylık bebeği Yiğit'in nefes almakta güçlük çektiğini fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi.