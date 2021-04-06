Nefes borusuna sakız kaçan genç hayatını kaybetti

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde nefes borusuna sakız kaçan 27 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

DHA 06.04.2021 - 13:02

Nefes borusuna sakız kaçan genç hayatını kaybetti

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Sakarya Serdivan'da dün akşam arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra eve giden Selim K. (27), çiğnediği sakızın nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı.

Gencin arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil ekibi, kalbi duran Selim K.'ye müdahale ederek kalbi yeniden çalıştırdı.

Yakında bulunan özel hastaneye götürülen Selim K., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Selim K.'nin uyuşturucu kullandığı iddia edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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