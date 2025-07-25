Nefes borusuna şeker kaçtı, eczacı hayatını kurtardı

Şırnak'ta nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki erkek çocuk, eczacı Mehmet İtaç’ın ‘Heimlich’ manevrasıyla kurtuldu.

Nefes borusuna şeker kaçtı, eczacı hayatını kurtardı

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Belediye Bulvarı’nda meydana geldi. Annesiyle birlikte kaldırımda bekleyen 5 yaşındaki erkek çocuğun nefes borusuna yediği şeker kaçtı. Nefes almakta zorlanan çocuğun annesi paniğe kapılırken, eczanede görev yapan eczacı Mehmet İtaç olayı görüp dışarı çıktı.

İtaç’ın yaptığı Heimlich manevrasıyla çocuğun nefes borusundaki şeker çıktı. annesine sarılıp, ağladı. O anlar, eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Nefes borusuna şeker kaçtı, eczacı hayatını kurtardı - 1 Eczacı Mehmet İtaç, nefes borusuna şeker kaçan çocuğa Heimlich manevrası yaptı.

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