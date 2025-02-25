Nefesler tutuldu: Yaren leylek bekleniyor

Yılmaz, hem sevinçli hem de hüzünlü olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Yaren'in 14. yılda da geleceği içimden geçiyor. Gelecek ve Adem amcasına kavuşacak. Şubat ayının sonu ve mart başları gibi geliyor. Bazen gecikme de yaşanabiliyor.



Benim içimden erken gelmesi geçiyor. Uzun yoldan geldikleri için dinlene dinlene geliyor. Gelsin, geç olsa da razıyım. Mahalle halkı da benim heyecanımı yaşıyor. Bütün mahalle bana Yaren'in ne zaman geleceğini soruyor. Onlar da seviyor ve sahipleniyor. Mahallemizin bir sembolü oldu.



Diğer leyleklere de haksızlık olmasın bizim leyleklerimiz ama Yaren'in yeri ayrı. Geçen yaz film çekimleri oldu. Galasına gittik. Çok ilgi gördük. Filmini çok güzel yapmışlar. Hem çocuklara hem de ailelere hitaben bir çalışma yapmışlar. Çok beğendim."