Nehir suları yükseldi, piknik yaparken mahsur kaldılar
Murat Nehri’nde sular yükseldi, piknik yaparken oluşan adacıkta mahsur kalan 4 kişi jet ski ile kurtarıldı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde nehir suları aniden yükseldi, oluşan adacıkta 4 kişi mahsur kaldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Murat Nehri kıyısında meydana geldi.
Nehir kıyısında piknik yapan 4 kişi, suların yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mahsur kalanlar jet ski ile bulundukları yerden kurtarıldı.
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