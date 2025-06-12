Nehirde balık tutmak isterken akıntıya kapılarak hayatını kaybetti

Elazığ’ın Palu ilçesinde H.R.D. (38) balık tutmak için Murat Nehri’ne girdi. Bu sırada ayağına tor isimli balık ağı dolanan H.R.D., akıntıya kapılarak suda kayboldu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine Kovancılar Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, UMKE, jandarma, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Şahsın bulunması için arama kurtarma çalışmalarının başladığı bildirildi.



Ekipler tarafından yapılan çalışma ile şahsın cansız bedeni, su altında bulunarak çıkartıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından şahsın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

