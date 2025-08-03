Nehirde kaybolan Görkem'den acı haber geldi

Sakarya'da nehirde kaybolan Görkem Satmaz'ın cansız bedeni bulundu.

Olay, önceki gün Adapazarı ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi.

SUDA AKINTIYA KAPILDI

Arkadaşıyla birlikte Sakarya Nehri kenarına giden Görkem Satmaz, serinlemek için girdiği suda akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dört personel ve bir botla arama çalışması başlattı.

Çalışmalara Kocaeli Sualtı Grup Amirliği'nden gelen kurbağa adamlar ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de katıldı.

CANSIZ BEDENİ 500 METRE UZAKTA BULUNDU

Arama çalışmalarının üçüncü gününde saat 08.00 sıralarında Satmaz'ın, suya düştüğü yerden 500 metre ileride cansız bedeni bulundu.

Sudan çıkartılan Satmaz'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.