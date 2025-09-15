Nehre düşen aracının üstünde yardım bekledi

Yunus K. (34) idaresindeki hafif ticari araç, Ilıca Mahallesi Ferah Evler bölgesinde park halindeki cipe çarptı.



Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Yunus K, aracıyla Karasu Nehri'ne düştü.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.



Kendi imkanlarıyla çıktığı aracın tavanında beklemeye başlayan Yunus K, itfaiyeye ait vinçle bulunduğu yerden alındı.



Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yunus K, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.



Hafif ticari araç ise vinçle nehirden çıkarıldıktan sonra çekiciyle olay yerinden götürüldü.