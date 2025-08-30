Nehre uçan otomobilden suya düştü: İlknur için arama çalışması başlatıldı

Aşkale ilçesi Gümüşseren mevkisinde trafik kazası meydana geldi.

Sürücüsü Eray D.'nin kullandığı otomobil, Gümüşseren mevkisinde yapımı devam eden köprüden Karasu Nehri'ne uçtu.

Bölgede çalışan işçiler suya düşen otomobildeki Nazlı K.'yı (22) sağ olarak yaralı halde kurtardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin dere kenarında hareketsiz yatar halde bulduğu sürücü Eray K.'nın da hayatını kaybettiği belirlendi.

İLKNUR ARANIYOR

Sürücünün cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otomobilden suya düşüp kaybolan İlknur S.'nin bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

Erzurum AFAD ekipleri ve itfaiyeciler, Karasu'da dron kamerasıyla arama yapıyor. Dronla havadan taranan nehri, dalgıçlar da demir çubuklarla arıyor.