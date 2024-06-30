Nemrut Kalderası'nın bir yanı kar bir yanı bahar

Zirvesinde dünyanın ikinci büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü'nün yer aldığı Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda iki mevsim bir arada yaşanıyor.

Nemrut Kalderası'nın bir yanı kar bir yanı bahar

Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Kalderası doğal güzellikleri ile kendine hayran bırakıyor. Yazı ayrı, kışı ayrı güzel olan mükemmeliyet ödüllü Nemrut Kalderası her mevsim ayrı güzellikler sunuyor. Yaz aylarında bile iki mevsimin bir arada yaşanabildiği olan Nemrut Kalderası'nın iç kısmında bahar havası yaşanırken, kalderanın yaklaşık 2 bin 500 rakım yüksekteki zirvesinde ise halen metrelerce kar bulunuyor. Doğal güzelliğiyle uzaydaki astronotların bile dikkatini çekmeyi başaran Nemrut Kalderası, 'in önemli turizm destinasyonlarının başında geliyor. Bu doğal güzelliği zirveden izlemek isteyen doğaseverler ve fotoğraflamak isteyen fotoğraf sanatçıları ise yaz ortasında karlı dağları aşarak bu doğal güzelliğin tadını çıkarıyor. Kaldera içine gelen ziyaretçiler ise kalderanın kendine hayran bırakan görüntüsünün keyfini çıkarıyor. Nemrut Kalderası'nın bir yanı kar bir yanı bahar görüntüsü ise seyrine tatminsiz görüntüler oluşturuyor.

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