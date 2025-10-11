Nemrut Krater Gölü'nde mangal yakan 2 kişiye 5 bin 906 TL idari para cezası

Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında Nemrut Krater Gölü bölgesine getirilen ateş yakma yasağına rağmen mangal ve semaver yakan G.B. (30) ve S.B. (28) hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında "emre aykırı davranış" gerekçesiyle toplam 5 bin 906 TL idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

Nemrut Krater Gölü çevresinde orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ateş yakmanın yasak olduğu hatırlatılarak, vatandaşların kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.