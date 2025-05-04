Nemrut'a giden vatandaşlara bozayı uyarısı

Tatvan sınırları içerisinde bulunan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin florasıyla birlikte birçok canlıya da ev sahipliği yapıyor. Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşamlarını sürdüren bozayılar ise bölgeye giden vatandaşların ilgi odağı oluyor.

Kış aylarının bitmesi ve Nemrut Krater Gölü yolunun açılmasıyla birlikte bölgeye giden piknikçilerin burada yaşayan ayılarla karşı karşıya gelmemeleri için Bitlis Valiliği tarafından uyarı yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan ilçesinde yer alan doğa harikası Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı (Nemrut Krater Gölü) yolunun 02.05.2025 tarihi itibariyle İl Özel İdaresine bağlı ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda ulaşıma açıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:



"Kaldera içerisinde yaşayan bozayıların doğal yaşam ortamlarında onlara zarar verilmemesi için yaban hayvanı olan Boz ayılara kesinlikle yaklaşılmamalı ve elle besleme yapılmamalıdır, bu davranışlar ayıların doğal beslenme düzenine zarar vermekte olup, vatandaşlarımızın can güvenliği açısından da tehlike arz etmektedir. Unutmayalım ki Nemrut Kalderası sadece büyüleyici manzaralarıyla değil, aynı zamanda hassas ekosistemiyle de korunması gereken bir doğal mirastır. Doğayı birlikte koruyalım."