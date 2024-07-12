Nemrut'ta ayılar yol kesip arabaların üstüne çıktı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret giden vatandaşların arabalarının önünü kesen ayı arabanın üstüne çıktı.

Nemrut'ta ayılar yol kesip arabaların üstüne çıktı

Bölge doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrarken, göl çevresinde bulunan boz ayılarda ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Nemrut’un maskot ayıları olarak bilinen ayılar, piknikçilere yaptığı sürpriz ziyaretlerin yanı sıra bu kez vatandaşların yolunu keserek araçların üstüne çıktı. Nemrut Krater Gölü'nün maskotları haline gelen yavru ve anne ayılar, gezi ve piknik amaçlı krater gölüne gelen vatandaşlara sürpriz ziyaretler yapmaya devam ediyor.

Krater gölü çevresinde yaşamlarını sürdürmeye çalışan boz ayılar, şirinlikleri ile ilgili görüntüleri bölgeye giden vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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