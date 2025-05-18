Kış uykusundan uyanan ayılar bu yıl ilk kez görüntülendi
Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşayan ayılar, kış uykusundan uyandıktan sonra bu yıl ilk kez görüntülendi.
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet' ödüllü 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Kalderası’nın yolu, geçen günlerde İl Özel İdaresi tarafından kardan temizlendi.
YİYECEK BULMA TELAŞI
Eşsiz doğal güzellikleriyle dikkat çeken kaldera, bu yıl da yoğun ilgi gördü.
Nemrut’un maskotları olarak tabir edilen bölgedeki ayılar da kış uykusundan uyandı.
İnsan hareketliliğinin artmasıyla birlikte Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşayan ayılar da görülmeye başlandı. Ayıların yiyecek arama telaşları vatandaşlar tarafından görüntülendi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Hayvanlar
- Nemrut Dağı Milli Parkı
- Uyku