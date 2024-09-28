Nepal'de sel ve heyelan: 10 ölü, 7 kayıp

Güney Asya ülkesi Nepal'de son 24 saattir aralıksız yağan yağmur, sel ve heyelanları beraberinde getirdi. Su seviyelerinin arttığı nehirler taştı, başkent Katmandu dahil farklı bölgelerde yollar ve köprüler sular altında kaldı. Yetkililer, en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Polis Sözcüsü Dan Bahadur Karki, heyelanların 28 noktada karayollarını kapattığını, temizleme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Katmandu Havaalanı Sözcüsü Rinji Sherpa ise birçok iç hat uçuşunun aksadığını aktardı.

Yoğun yağışların pazar sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.