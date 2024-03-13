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Nerede deprem oldu? (AFAD 13 Mart tarihli son depremleri paylaştı)

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Sarsıntıları hisseden vatandaşlar, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından paylaşılan verileri inceliyor. Peki, bugün hangi şehirlerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

Nerede deprem oldu? (AFAD 13 Mart tarihli son depremleri paylaştı)

, gündemindeki yerini koruyor. Ülke genelinde farklı bölgelerde peş peşe meydana gelen , tarafından paylaşılıyor. AFAD'ın 13 Mart 2024 tarihli son depremler listesine göre bazı bölgelerde şiddeti 3’ü aşan depremler meydana geldi.

AKDENİZ DEPREMİ

Akdeniz'de deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.50'de Doğu Akdeniz açıklarında 3,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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