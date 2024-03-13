Nerede deprem oldu? (AFAD 13 Mart tarihli son depremleri paylaştı)

Deprem, Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Ülke genelinde farklı bölgelerde peş peşe meydana gelen son depremler, AFAD tarafından paylaşılıyor. AFAD'ın 13 Mart 2024 tarihli son depremler listesine göre bazı bölgelerde şiddeti 3’ü aşan depremler meydana geldi.

AKDENİZ DEPREMİ

Akdeniz'de deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.50'de Doğu Akdeniz açıklarında 3,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.