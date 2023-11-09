Nerede deprem oldu? AFAD 9 Kasım tarihli son depremleri paylaştı

AFAD son dakika deprem duyurularına devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 05.32'de merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA



Deprem sonrası ilk resmi açıklama Hatay AFAD'dan geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, ilk bilgilere göre can ve mal kaybının olmadığı duyuruldu.

SON DEPREMLER LİSTESİNE YENİLERİ EKLENİYOR

Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 8 Kasım tarihli güncel depremler listesi.