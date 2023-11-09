Nerede deprem oldu? AFAD 9 Kasım tarihli son depremleri paylaştı

Türkiye güne bir kez daha deprem haberiyle uyandı. Yaşanan sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, depremin merkez üssü, saati ve şiddeti gibi bilgileri inceliyor. Peki, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu?

Nerede deprem oldu? AFAD 9 Kasım tarihli son depremleri paylaştı

son dakika deprem duyurularına devam ediyor.  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 05.32'de merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

sonrası ilk resmi açıklama Hatay AFAD'dan geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, ilk bilgilere göre can ve mal kaybının olmadığı duyuruldu.

LİSTESİNE YENİLERİ EKLENİYOR

'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 8 Kasım tarihli güncel depremler listesi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...