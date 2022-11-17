Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Yaşanan son artçıları AFAD paylaştı: İşte son depremlerin detayları

Deprem haberlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Bu haftanın en hissedilir deprem haberi Bitlis ve Denizli'den geldi. 17 Kasım'da saat 02:57'de Bitlis Ahlat'ta 4.1, saat 04:53'te Osmaniye'de 3.1 büyüklüğünde artçılar yaşandı.



BİTLİS DEPREMİNİN AYRINTILARI



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.57'de merkez üssü Van Gölü olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



DENİZLİ DEPREMİ



Denizli 16 Kasım 2022 tarihinde 43 dakika arayla gerçekleşen iki depremle sarsıldı.AFAD verilerine göre merkez üssü Sarayköy ilçesi olan ilk depremin şiddeti 3.0, ikinci depremin büyüklüğü ise 3,2 olarak belirlendi.

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