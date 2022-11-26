Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 26 Kasım tarihli son depremler

İzmir'de meydaan gelen sarsıntı haberi ardından gözler bir kez daha son depremlere çevrildi. Gün içerisinde yaşanan sarsıntılara ilişkin detaylar, AFAD'ın resmi sayfası üzerinden paylaşılıyor. Peki, bugün nerelerde deprem oldu? İşte AFAD verilerine göre, 26 Kasım tarihli son depremler...

Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 26 Kasım tarihli son depremler

Düzce depremi ardından bir deprem haberi de İzmir'den geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen artçının şiddeti ve merkez üssü merak konusu oldu. Yurdun birçok noktasında meydana gelen depremlerin ayrıntıları tarafından paylaşılıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Gaziemir ilçesi merkezli, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 04.10'daki depremin derinliği 9,18 kilometre olarak ölçüldü.

26 KASIM TARİHLİ DEPREMLER

İzmir'in yanı sıra, Çanakkale, Düzce, Malatya, Van, Muğla, Muş, Düzce ve Van'da şiddetleri 1.0 ila 3.0 arasında değişen büyüklü-küçüklü sarsıntılar meydana geldi.

AFAD 26 KASIM TARİHLİ DEPREMLER


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