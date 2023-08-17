Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (AFAD 17 Ağustos son depremler verileri)

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Gün içerisinde meydana gelen depremlerin merkez üssü ve şiddeti hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. Peki, bugün hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 17 Ağustos tarihli depremler...

Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (AFAD 17 Ağustos son depremler verileri)

Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Depremlerin merkez üssü ve şiddeti anlık olarak T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından paylaşılıyor.

KAHRAMANMAŞARAŞ'TA 3.6 ŞİDDETİNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 09.45 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.12 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (AFAD 17 Ağustos son depremler verileri) - 1

Gün içerisinde meydana gelen diğer depremlerin merkez üssü ve şiddeti şöyle:  2.4 Yeşilyurt (Malatya), 2.9 Doğanşehir (Malatya), 2.7 Kaş (Antalya), 2.7 Çemişgezek (Tunceli),  2.5 Beypazarı (Ankara), Gazipaşa (Antalya)

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