Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (AFAD 17 Ağustos son depremler verileri)

Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Depremlerin merkez üssü ve şiddeti anlık olarak T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılıyor.

KAHRAMANMAŞARAŞ'TA 3.6 ŞİDDETİNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 09.45 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.



Depremin yerin 7.12 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.