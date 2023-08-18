Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (AFAD 18 Ağustos tarihli depremler)

Türkiye'nin farklı bölgeleri ve şehirlerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşadıkları sarsıntıya dair bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, son depremler verilerini inceliyoır. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 18 Ağustos tarihli son depremler...

Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (AFAD 18 Ağustos tarihli depremler)

haberilerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Başta merkez üssü olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremler ardından gözler İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na () çevriliyor. AFAD, gün içerisinde meydana gelen depremleri anlık olarak paylaşıyor. İşte 18 Ağustos'a meydana gelen sarsıntılar hakkında bilgiler...

Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (AFAD 18 Ağustos tarihli depremler) - 1

MALATYA YEŞİLYURT DEPREMİ

AFAD tarafından açıklanan verilere göre saat 06:58'de Malatya Yeşilyurt'ta 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN DEPREMİ

AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 16.44'te 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

18 AĞUSTOS TARİHLİ DEPREMLERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

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