Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (AFAD 23 Ağustos tarihli son depremler)

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Oturdukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son depremler listesini inceliyor. AFAD tarafından paylaşılan 23 Ağustos tarihli son depremler verilerini derledik.

Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (AFAD 23 Ağustos tarihli son depremler)

'nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından listesi anlık olarak güncellenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde meydana gelen sarsıntılardan dolayı deprem sorgulaması yapan vatandaşlar, 23 Ağustos tarihli son depremler listesini araştırıyor. 

Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (AFAD 23 Ağustos tarihli son depremler) - 1

MALATYA DEPREMİ

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.40 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

BİNGÖL DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

Saat 11.19'da gerçekleşen depremin 7.47 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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