Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD 24 Ocak tarihli son depremler listesi

Ege Bölgesi'nde meydana gelen sarsıntılara bir yenisi eklendi. Yaşanan sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, depremin şiddetini ve merkez üssünü öğrenmek için AFAD 'dan yapılan açıklamaları inceliyor.

AFAD'ın verilerine göre Ege Deniz Ayvalık açıklarında 3. 9 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi. Deprem yerin yaklaşık 3.9 kilometre derinliğinde oluştu.

AKDENİZ'DE DEPREM

AFAD'ın 24 Ocak tarihli son depremler listesine göre, şiddeti 3'ü geçen bir diğer deprem Akdeniz'de meydana geldi. Merkez üssü Antalya Gazipaşa olarak açıklanan depremin şiddeti 3.9, saati ise 08.59 olarak açıklandı.