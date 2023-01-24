Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD 24 Ocak tarihli son depremler listesi

Deprem haberlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntılar başta merkez üssü olmak üzere çevre illerde de hissediliyor. Vatandaşlar, depremin şiddetiyle ilgili bilgi almak için AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor.

Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD 24 Ocak tarihli son depremler listesi

Ege Bölgesi'nde meydana gelen sarsıntılara bir yenisi eklendi. Yaşanan sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, depremin şiddetini ve merkez üssünü öğrenmek için 'dan yapılan açıklamaları inceliyor.

AFAD'ın verilerine göre Ege Deniz Ayvalık açıklarında 3. 9 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem yerin yaklaşık 3.9 kilometre derinliğinde oluştu.

AKDENİZ'DE DEPREM

AFAD'ın 24 Ocak tarihli listesine göre, şiddeti 3'ü geçen bir diğer deprem Akdeniz'de meydana geldi. Merkez üssü Antalya Gazipaşa olarak açıklanan depremin şiddeti 3.9, saati ise 08.59 olarak açıklandı. 

Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD 24 Ocak tarihli son depremler listesi - 1
Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD 24 Ocak tarihli son depremler listesi - 2
Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD 24 Ocak tarihli son depremler listesi - 3

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