Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (AFAD 26 Eylül tarihli son depremleri paylaştı)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Başkanlık, yaşanan depremlerin merkez üssü, saati ve şiddetini anlık olarak paylaşıyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (AFAD 26 Eylül tarihli son depremleri paylaştı)

'nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, verilerini inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 26 Eylül tarihli depremler...

TOKAT DEPREMİ

Tokat'ın Niksar ilçesinde gece 04.38 sularında ilk olarak 3,7 büyüklüğünde, ardından 1,9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

İlk deprem yerin 11 kilometre, ikinci deprem ise 10 km derinliğinde kaydedildi.

MALATYA DEPREMİ

AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 08.32'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 13.31 km olarak kaydedildi.

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