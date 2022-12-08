Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD 8 Aralık son depremler verileri

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 01.35'te merkez üssü Aydın'ın Kuşadası Körfezi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.



SON DEPREMLER LİSTESİ



Meydana gelen son sarsıntıları AFAD resmi sitesinden anlık olarak paylaşmaya devam ediyor. AFAD verilerine göre, yurdun birçok bölgesinde büyüklü küçüklü artçılar meydana geldi.