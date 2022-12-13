Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (Çanakkale, İstanbul ve Bursa'da hissedildi) İşte 13 Aralık tarihli son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sabah saatlerinde Ege'de bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olarak açıklanan depremin saati 06.21, büyüklüğü ise 4,3 olarak açıklandı.



İSTANBUL, BALIKESİR VE BURSA'DA DA HİSSEDİLDİ



Sosyal medyada, sarsıntının İstanbul, Balıkesir ve Bursa'dan da hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı.



Afad verilerine göre, bugün birçok ilde artçı sarsıntılar meydana geldi. 13 Aralık tarihli verilere göre, gün içinde meydana gelen en büyük depremlerin merkez üssü ve şiddet bilgisi şöyle;



Muğla (2.4), Aydın(3.9), Osmaniye (3.7)

AFAD SON DEPREMLER VERİLERİ İÇİN TIKLAYIN