Nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu? (18 Ocak tarihli son depremler)

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gün içerisinde meydana gelen depremleri anlık olarak paylaşıyor.



KAYSERİ DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.



Saat 09.05'te meydana gelen deprem 18,98 kilometre derinlikte gerçekleşti.

MUĞLA DEPREMİ

Bir diğer deprem haberi de Ege Bölgesi'nden geldi. Merkez üssü Muğla Köyceğiz olan depremin şiddeti saati 06.26, şiddeti 3.0 olarak açıklanırken, derinliği 11.8 kilometre olarak ölçüldü.