Nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu? (AFAD 14 Aralık tarihli son depremleri paylaştı)

Bursa'da meydana gelen sarsıntı haberi ardından gözler son depremler verilerine çevrildi. Merkez üssü Mudanya olan deprem, çevre illerde de hissedildi. Peki, bugün nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu?

Nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu? (AFAD 14 Aralık tarihli son depremleri paylaştı)

, 'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Gün içerisinde yurdun farklı bölgelerinden deprem haberleri geliyor.  Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, tarafından paylaşılan verileri inceliyor.

ADIYAMAN'DA DEPREM

Adıyaman Çelikhan'da 14 Aralık Perşembe günü saat 02:43'te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BURSA'DA KORKUTAN DEPREM!

Açıklanan verilere göre Bursa Mudanya'da 3.2 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği ise 10.4 olarak açıklandı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...