Nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu? (AFAD 14 Aralık tarihli son depremleri paylaştı)

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Gün içerisinde yurdun farklı bölgelerinden deprem haberleri geliyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor.

ADIYAMAN'DA DEPREM



Adıyaman Çelikhan'da 14 Aralık Perşembe günü saat 02:43'te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



BURSA'DA KORKUTAN DEPREM!



Açıklanan verilere göre Bursa Mudanya'da 3.2 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği ise 10.4 olarak açıklandı.