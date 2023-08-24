Türkiye güne deprem haberiyle uyandı: Nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Oturdukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son depremler listesini inceliyor. AFAD tarafından paylaşılan 24 Ağustos tarihli son depremler verilerini derledik.
MALATYA DEPREMİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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