Türkiye güne deprem haberiyle uyandı: Nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu?

MALATYA DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



