Türkiye güne deprem haberiyle uyandı: Nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu?

Türkiye güne deprem haberiyle uyandı. Merkez üssü Malatya olan deprem çevre illerde de hissedildi. Peki, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD tarafından paylaşılan son depremlere ilişkin ayrıntılar...

Türkiye güne deprem haberiyle uyandı: Nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu?

haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Oturdukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından yayımlanan listesini inceliyor. AFAD tarafından paylaşılan 24 Ağustos tarihli son depremler verilerini derledik.

Türkiye güne deprem haberiyle uyandı: Nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu? - 1

MALATYA DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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