Nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu? (AFAD 5 Mart tarihli son depremler)

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Sarsıntılardan etkilenen vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor.

YENİCE DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Deprem, yerin yaklaşık 10,44 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ELBİSTAN DEPREMİ

Çanakkale depremi ardından bir diğer sarsıntı haberi de Kahramanmaraş'tan geldi. Merkez üssü Elbistan olan depremin şiddeti 3.2 olarak açıklandı.