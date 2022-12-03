Nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD duyurdu

AFAD'dan (T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) son dakika deprem açıklaması geldi. Sabah saatlerinde hissedilen depremin merkez ve şiddet bilgisini merak eden vatandaşlar, son depremler listesini inceliyor. Peki, bugün nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu?

Nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD duyurdu

23 Kasım 2022 tarihinde Düzce’nin Gölyaka İlçesi'nde saat 04.08’de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. İstanbul, Sakarya, Bolu'da hissedilen deprem sonrası Düzce'de bir çok bina hasar görmüştü. İstanbul'da dahil bir çok çevre ilde hissedilen deprem paniğe sebep olmuştu. 5.9'luk depremin ardından Düzce'de artçılar devam ediyor.

GÜMÜŞOVA SALLANDI

'dan gelen son dakika açıklamasına göre; 3 Aralık 2022 tarihinde sabah saatlerinde bir deprem daha meydana geldi.

Merkezi Düzce Gümüşova olarak açıklanan depremin saati 07.59, şiddeti 4.1 olarak açıklandı.

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