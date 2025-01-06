Nergis'in organları 4 kişiye umut oldu

Giresun'un Espiye ilçesinde 2 Ocak tarihinde iş görüşmesinin ardından geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Abdioğlu, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Abdioğlu'nun, beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.



Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi ile yapılan görüşmelerin ardından organların alınabilmesi için harekete geçildi.



Abdioğlu'nun kalbi ve akciğerleri Ankara'ya, böbrekleri ve karaciğeri Erzurum'a gönderildi.

"EN AZINDAN BİR YERLERDE YAŞAYACAK"

Aynı zamanda ilçeye bağlı Ericek köyü muhtarı olan baba Menderes Abdioğlu, yaptığı açıklamada, başkalarına umut olabilmek için organ bağışlamaya karar verdiklerini dile getirerek, "Kızımızı kaybettik. En azından başka aileler kaybetmesin. Birilerine umut olsun. Rabb'im yardımcıları olsun herkesin. Kızıma da Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bir ailenin yüzünü güldürebilirsek ne mutlu bize. En azından bir yerlerde yaşayacak." diye konuştu.