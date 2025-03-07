Nesilleri tükenmek üzere: Üç tanesi Diyarbakır'da görüntülendi
Diyarbakır'da nesli tükenme tehlikesi altında olan üç su samuru görüldü.
Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü'nün altında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından "nesli tükenme tehdidine yakın" kategorisinde sınıflandırılan üç su samuru görüldü.
Su samurlarını görenler cep telefonlarıyla o anları kaydetti.
Görüntülerde sudan çıkıp bir süre kıyıda bekleyen su samurları, tekrar suya girerek kayboldu.
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