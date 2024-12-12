Nesimi Çimen'in eşi Makbule Çimen yaşamını yitirdi

Madımak Katliamı’nda eşi, ozan Nesimi Çimen’i kaybeden ve olaydan sağ kurtulan Makbule Çimen, hayatını kaybetti. 1993 yılında Sivas ’ta gerçekleşen ve 33 aydın ile sanatçının yaşamını yitirdiği bu trajik olayın önemli tanıkları arasında yer alan Makbule Çimen, katıldığı programlarda yaşadıklarını dile getirmişti.

Nesimi Çimen'in oğlu sanatçı Mazlum Çimen de sosyal medya hesabından Makbule Çimen'in yaşamını yitirdiğini "Madımak katliamından yaralı olarak kurtardığımız babamın eşi Makbule Hanım Hakka yürümüştür.. Üzgünüz.." söleriyle duyurdu.



MADIMAK OLAYINDA NELER OLDU?



2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Pir Sultan Abdal Şenlikleri düzenlenmişti.



Birçok sanatçı ve fikir insanı etkinliklere katılmak için davetliydi.



Kentte toplanan grup etkinliklere katılmak için Sivas'a giden kişilerin olduğu Madımak otelini ateşe verdi.



Otele sığınan 35 kişi yanarak veya dumandan boğularak yaşamını yitirdi, 51 kişi olaydan yaralı kurtuldu.

Katliamın ardından açılan davada 33 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

