Nesli tehdit altındaki dağ keçileri Mardin kırsalında görüntülendi
Nesli tehdit altındaki dağ keçileri, Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsalında görüntülendi.
Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva ve Karasu Mahallelerinin kırsalında nadir görülen dağ keçilerine rastlayan vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri koruma altındaki dağ keçilerini avlayanlara 1 milyon liraya varan idari para cezası uygulanacağını belirtti. Bölge halkını ve ziyaretçileri türlerin doğal yaşam alanlarına saygı göstermeye davet etti.
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