Nesli tehdit altındaki dağ keçileri Mardin kırsalında görüntülendi

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva ve Karasu Mahallelerinin kırsalında nadir görülen dağ keçilerine rastlayan vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri koruma altındaki dağ keçilerini avlayanlara 1 milyon liraya varan idari para cezası uygulanacağını belirtti. Bölge halkını ve ziyaretçileri türlerin doğal yaşam alanlarına saygı göstermeye davet etti.