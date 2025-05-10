Nesli tehlike altında! Tekirdağ sahilinde görüntülendi

Nesli tehlike altındaki türler arasında yer alan su samuru, Tekirdağ sahilinde görüntülendi.

Nesli tehlike altında! Tekirdağ sahilinde görüntülendi

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'da nesli tehlike altındaki türler arasında yer alan su samuru görüntülendi.

Süleymanpaşa ilçesinde denizde su samuru görüldü.

Bir süre suyun üstünde kalan su samuru, daha sonra dalarak gözden kayboldu.

Bu anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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