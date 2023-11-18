Nesli tehlike altındaki 4 bin kuşla yakalandı: 5 milyon 600 bin TL ceza uygulandı

Hatay’da yabancı uyruklu şahsa ait araçta 4 bin adet nesli tükenmekte olan saka kuşu ele geçirildi. Kuşlar doğaya bırakılırken şahsa, 5 milyon 600 bin TL para cezası uygulandı.

Nesli tehlike altındaki 4 bin kuşla yakalandı: 5 milyon 600 bin TL ceza uygulandı

Olay, Hassa ilçesi Akbez Mahallesi’nde meydana geldi. Jandarma ekipleri tarafından Akbez Mahallesi’nde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında durdurulan yabancı uyruklu bir şahsın kullandığı araç içerisinde 4 bin adet nesli tükenmekte olan saka kuşu ele geçirildi.

Kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilerek müdürlük koordinesinde doğaya salındı.

Nesli tehlike altındaki 4 bin kuşla yakalandı: 5 milyon 600 bin TL ceza uygulandı - 1

Olayla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce şüpheli şahsa 5 milyon 600 bin TL idari para cezası uygulandı.

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