Nesli tehlike altındaki "Türk semenderi", Adana'da görüldü
30.11.2025 17:16
Anadolu Ajansı
AA
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli semender görüldü.
"Türk semenderi" olarak bilinen canlı, Cumhurlu Mahallesi'ndeki bir evin önünde kamerayla kayda alındı.
Anadolu Ajansı
Nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli semender
Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için öncelikli korunan türlerden olan sarı benekli semender, bir süre evin çevresinde dolaştıktan sonra bölgeden uzaklaştı.