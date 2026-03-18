Nesli tehlike altındaki vaşak karlı arazide görüntülendi

Merkez bağlı Sarıkayalar köyünde Sırakayalar Şelalesi'nin aşağı koluna yakın bir noktada karla kaplı alanda bir süre duran vaşak, araçlarıyla bölgede seyir halinde olan vatandaşların dikkatini çekti.



Kedigiller familyasının bir türü olan vaşakların özellikle kış aylarında yiyecek arayışı nedeniyle zaman zaman yerleşim alanlarına yakın bölgelere indiği biliniyor.



Avlanması yasak olan ve ‘ormanın hayaleti’ olarak adlandırılan vaşak, üstün gizlenme yeteneği, sessiz adımları ve gece avcılığı özellikleri ile biliniyor. Türkiye'de özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yüksek, ormanlık ve kayalık alanlarda yaşayan vaşaklar, nesli tehlike altında olan türler arasında bulunuyor.