Nesli tehlikede: Bu çiçeği kopartmanın cezası 380 bin lira!

Plaja gelen misafirlerin bilgilendirilmesi için de farklı noktalarda uyarı levhaları bulunuyor. Nesli tükenmekte olan bitkiler arasında yer alan kum zambaklarına zarar verici herhangi bir eylemin ise 380 bin liralık cezası bulunuyor.

"ALLAH'IN TAKDİRİ, KUMDA YETİŞEN BİR GÜZELLİK"

Ellinden geldiği kadar sahildeki çiçeklerin temizliğini yaptığını aktaran Fatma Zehir, “Kum zambaklarımız Kocaalimizin en değerli bitki örtülerinden birisidir. Vitaminini deniz suyu ve kumdan alan bitkimizdir. Elimizden geldiği kadar doğa ve çevremize özen göstermeye çalışarak bu değerli bitkimize bakım yapıyoruz. Bütün inşalarımızdan ve Kocaali halkımızdan beklentimiz; bu değerli mirasımıza sahip çıkmamız. Çünkü bu her yerde yetişen bir bitki değil. Allah'ın takdiri, kumda yetişen bir güzellik.

Elimizden geldiğince bunlara sahip çıkalım, bakalım. Zaten koparmanın cezası fazla. İlk olarak doğamızı ve sonrasında da cezayı göz önünde bulundurarak bu bitkimizi koruyalım. Biz korumazsak hiç kimse korumaz, biz koruyacağız ki herkes korusun." dedi.



"CEZADAN ÖNCE HALKIMIZIN BİLİNÇLENDİRİLMESİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"



Çiçeklerin nadir olma özelliğinden bahseden Ergün Zehir, "Bildiğim kadarı ile kum zambakları endemik bir bitki türü. Kocaalimizin gelinliği diyebiliriz. 16 kilometrelik sahili süslemekte. Koparmanın cezası bir hayli fazla. Ama cezadan önce halkımızın bilinçlendirilmesi bizim için çok önemli. Kum zambağı endemik bitki türü olarak çok değerli ve halkımızın bu konuda duyarlı olmasını rica ediyoruz. Belediyemizin bazı noktalara bu bitki ile ilgili koydukları tabelaları dikkatle okumalarını istiyoruz." diye konuştu.