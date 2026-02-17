Nesli tehlikede olan su samuru karayoluna indi

Nesli tehlikede olan su samuru yolunu kaybetti, karayoluna indi.

Ardahan-Kars karayolu Hoçuvan Hasköy köyü mevkiinde yol kenarında cep telefonu kamerasıyla görüntülenen su samuru, yoldan geçen araçlara aldırış etmeden ilerlemeye devam etti. Yol yakınlarındaki akarsudan geldiği değerlendirilen su samuru, etrafına bakınarak nereye gideceğine karar verdikten sonra yoldan çıkarak karla kaplı arazide ilerleyerek gözden kayboldu.

Su samurları Türkiye'de yaşam alanı olan dereler, nehirler ve göl çevrelerinden bazen insan yerleşimlerine veya yollara çıkabiliyorlar. Bu durum genellikle habitat kaybı, yiyecek arayışı veya yön bulma sorunlarından kaynaklanıyor.

Su samurları Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tehdit altına yakın tür olarak değerlendiriliyor.