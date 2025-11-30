Nesli tükenme tehdidi altında, Elazığ'da görüldü
30.11.2025 13:16
IHA
İHA
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde koruma altındaki dağ keçileri yiyecek ararken görüntülendi.
Nesli tükenme tehdidi altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, Karakoçan ilçesine bağlı Yoğunağaç köyünde görüntülendi.
Bölgeye piknik yapmak amacıyla giden Mehmet Özay, dağlarda sürü halinde dolaşan dağ keçilerini cep telefonuyla kayıt altına aldı.
Görüntülerde, dağ keçilerinin yiyecek aradığı görüldü. Dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.