Nesli tükenme tehlikesi altında. Diyarbakır'da sürü halinde görüntülendi

Doğa güzellikleri ile ünlü Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesi Karakaya Barajı civarında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve kaçak avlanması durumunda 940 bin lira ceza kesilen dağ keçileri görüntülendi.

Sabah saatlerinde Muzaffer Bayram isimli vatandaş tarafından görüntülenen dağ keçileri, sarp kayalıklarda ustaca gezip yiyecek aradı.

Muzaffer Bayram, "Aracımla Çüngüş ilçemizden eve dönüyordum. Yol kenarına yaklaşan 5 dağ keçisini gördüm. Ben de hemen aracımı yol kenarına çekip bu güzel hayvanları cep telefonu kameramla kaydettim. Dağ keçileri büyük ve besiliydi. Doğanın dengesinin korunması için insanların bu hayvanlara zarar vermemesini istiyorum." dedi.