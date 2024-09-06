Nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası Siirt'te görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altındaki Fırat kaplumbağası (rafetus euphraticus) Siirt'te görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası Siirt'te görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, DKMP Siirt Şube Müdürlüğü ekipleri, biyolojik çeşitliliğin korunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt merkez şefliği ekipleri, ülkede yaşayan 5 tatlı su kaplumbağasından biri olarak Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağasını doğal yaşam alanında yüzerken görüntüledi.

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