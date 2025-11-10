Nesli tükenme tehlikesi altında: Tunceli'de görüldü

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Çemişgezek ilçesinde doğa fotoğrafçısı Fatih Boztaş, tarafından görüntülendi. Yaşadığı mahalleden yaptığı çekimi anlatan Boztaş, "Daha önce dağ keçisi, tilki ve karga çekimleri yapıyordum. İlk kez nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntüledim. Mahallenin ortasından, kamerayla yakınlaştırarak çektim. Benin için heyecanlı bir deneyimdi" dedi.