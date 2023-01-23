Bir bölgeye sıkıştı, hayatta kalmaya çalışıyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlisi ve yaban hayatı uzmanı Dr. Yasin İlemin tarafından araziye yerleştirilen fotokapan, bir karakulağı ve iki küçük yavrusunu görüntüledi.

İlemin, yabani kedilerin görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Görüntü çok sayıda kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı. Genellikle gece avlanan karakulağın ağır adımlarla, yavrularının ise arkasından koşarak ilerlediği gözlendi.

''TÜM OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN HAYATTA KALMAYA ÇALIŞIYOR''



Yasin İlemin, karakulak ailesine henüz bir isim koymadığını, yakından izlemeye devam edeceğini belirterek, "Türkiye'de bir anne karakulak (Caracal caracal) ve iki küçük yavrusunu araştırmalarımız kapsamında kayıt altına aldık. Bu nadir yabani kedi türü ülkemizin güneybatısına (Muğla-Antalya) sıkışmış ve dünyadaki diğer karakulak popülasyonlarından izole bir şekilde tüm olumsuzluklara rağmen hayatta kalmaya çalışıyor." dedi.

Tür üzerindeki başlıca tehditlerin iklim değişikliğine bağlı orman yangınları, kaçak av, habitat tahribi ve doğadaki başıboş köpekler olduğunu vurgulayan İlemin, bu tehditleri ortadan kaldırmak için çeşitli kamu kurumu ve STK'lar ileçalıştıklarını ifade etti.

ORTA VE UZUN VADELİ HEDEFLER

Karakulaklar üzerinde orta ve uzun vadeli hedefleri olduğunu ifade eden İlemin, ''Bunlar, türün zaman/mekansal dağılımını ortaya çıkarmak, dünyadaki karakulak popülasyonları ile ülkemiz karakulaklarının genetik farkını bulmak, insan ve yaban hayatı etkileşimi kapsamında mikrobiyota analizleri ve popülasyonun yok olması muhtemel yerlere yeni bireylerin aşılanması/taşınması'' diye konuştu.

İlemin; yaralı, bitkin ya da ölmüş bir karakulak görüldüğünde yetkili kişilere türün korunması adına haber verilmesi gerektiğini bildirdi.

KARAKULAK'IN NESLİ TEHLİKEDE

Karakulak dış görünümü ile vaşağa çok benzeyip Step vaşağı, Mısır vaşağı gibi adlarla da anılmış olsa da daha sonraları moleküler DNA çalışmaları ile, tamamen farklı bir tür olup Afrika altın kedisi ve Serval ile yakın akraba olduğu gösterilmiştir. Vikipedi'deki bilgilere göre, Karakulak, Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika'da yaşar. Asya ve Kuzey Afrika'da sayısı azalmakta ve soyu tehlikede türler arasında kabul edilmekte iken Orta ve Güney Afrika'da tehlike görülmemektedir. Türkiye'de Güney Toroslar, Konya Havzası ve Güneydoğu Anadolu'da yaşadığı sanılan Caracal caracal, Türkiye'de ilk olarak 2002 yılında biyolog Batur Avgan tarafından görüntülenmiştir.

ANADOLU'DAKİ KARAKULAK'LAR

Vikipedi'de Karakulak'a ilişkin şu bilgiler yer aldı:



"Yetişkin karakulaklar çift halinde ya da tek başlarına yaşayabilirler. Erkek karakulaklar 19 ile 220 kilometrekare arası çok geniş alanlar üzerinde dolaşmaktadırlar. Dişi karakulak ise kendi bölgesi olup olmamasına bağlı olarak, 5 kilometrekare ile 57 kilometrekare arasında değişen, erkek karakulaklara göre çok daha küçük alanlarda yaşamaktadırlar. Dişiler aktif olarak diğer dişilere karşı kendi topraklarını savunurlar.

Karakulaklar kolayca evcilleştirilebilir. Zaman zaman bir evcil hayvan izlenimi verir. İnsanlarla birlikte yaşamaya kolayca adapte olurlar. Afrika'daki çiftçiler bu hayvanı hoş karşılamazlar çünkü çoğu zaman telleri aşarak çiftçilerin tavuk ve diğer kümes hayvanlarını yerler.



Doğada düşük yoğunlukta bulunmaları ve iyi gizlenmeleri sebebi ile vahşi yaşamda görülmeleri çok zordur. Türkiye'de ilk kez Ağustos 2002'de Batur Avgan tarafından fotoğraflanan karakulak, Temmuz 2009 ve Ocak-Nisan 2010 dönemlerinde Antalya Güllük Dağı Milli Parkı'nda karakulakların ekolojisi üzerine Batur Avgan'ın yürüttüğü arazi çalışmaları sırasında yeniden görüntülenmiştir. Tür üzerine detaylı koruma ve araştırma projelerinden olan ve 2007 yılından bu yana, Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma bölgesinde Biyolog Yasin İlemin tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde ise özellikle karakulakların aktivite özellikleri üzerine sonuçlar elde edilmiştir.



Günümüzde Anadolu'nun belirli bölgelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından fotokapanlarla takip edilmektedir. Sayısı çok az olmakla birlikte, avlanılması kesinlikle yasaktır. Zira Eylül 2011'de Çevre ve Orman Bakanlığı ile Merkez Av Komisyonu tarafından çıkarılan kanuna göre, Anadolu karakulağının Türkiye sınırları dahilinde herhangi bir şekilde avlanması, 13.000 TL para cezasından başlayan yaptırımların yolunu açmaktadır."